León vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 10 de agosto, partido de la jornada 2 de la Liga Femenil BBVA MX; marcador online

El Club León y los Tigres de la UANL cierran la actividad de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA MX este lunes 10 de agosto cuando se enfrenten en compromiso a disputarse en la cancha del Estadio León, en Guanajuato.

Ambos equipos arrancaron su participación en el Apertura 2026 con victorias contundentes y ahora buscarán mantener la inercia ganadora en este arranque de torneo para asegurar los primeros lugares del Grupo A al que pertenecen.

Te puede interesar: Fecha y HORARIO del Columbus Crew vs Pumas, partido de la Leagues Cup 2026