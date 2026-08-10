Fecha y HORARIO del Columbus Crew vs Pumas, partido de la Leagues Cup 2026

Los Pumas de la UNAM ya piensan en su regreso a la Liga BBVA MX, luego de quedar eliminados de la Leagues Cup 2026, pero antes tendrá que enfrentarse al Columbus Crew en el último partido de la primera ronda en donde buscará cerrar de forma digna su actuación.

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¿Cuándo juega Pumas vs Columbus Crew en la Leagues Cup 2026?

Los Universitarios ya están eliminados de la Leagues Cup 2026 tras perder sus primeros dos partidos ante Charlotte y Cincinnati, pero buscarán cerrar de la mejor manera cuando se enfrenten este martes 11 de agosto al Columbus Crew.

Los Pumas se meterán a la cancha del ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, una cancha de las más complicadas de la MLS y en donde los locales ya han ganado sus primeros dos partidos ante Pachuca y Atlas.

Es precisamente estas dos victorias las que han puesto al Columbus con un pie en la siguiente ronda; sin embargo, los equipos de la MLS han tenido un mejor paso por el torneo, por lo que necesitarán de la victoria para asegurar su estancia en la siguiente ronda.

Cabe recordar que solo los primeros cuatro equipos de cada competición avanzan a la siguiente ronda, luego de disputar tres partidos, por lo que dejar escapar unidades es prácticamente una sentencia para quedar fuera de la disputa.

Columbus Crew vs Pumas UNAM

Fecha: Martes 11 de agosto

Hora: 17:30, tiempo del centro de México

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field

Leagues Cup 2026

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