Las lesiones que han mermado al América de Jardine

El Club América atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada debido a una serie de lesiones que han reducido considerablemente las opciones del técnico André Jardine. La acumulación de bajas ha obligado al técnico brasileño a modificar su planteamiento en varios partidos y a recurrir a variantes para mantener el nivel competitivo del equipo.

Andrés Muñoz, listo para darlo todo en el Clásico Mundial de Beisbol con México desde este viernes 6 de marzo

El propio Jardine ha reconocido públicamente que la situación responde a una etapa de "mala suerte", especialmente por la gravedad de algunas molestias físicas que afectan a jugadores clave. En medio de la exigencia del calendario y la presión por mantenerse en los primeros puestos, el conjunto azulcrema ha tenido que adaptarse a un escenario marcado por la incertidumbre médica.

¿Cuáles son los jugadores del América que están lesionados?

Varias figuras del plantel se encuentran en proceso de recuperación o evaluación. Estas son las principales bajas que han afectado a las Águilas.



Víctor Dávila

El delantero chileno sufrió una lesión preocupante durante el partido ante Juárez. Según explicó André Jardine tras el encuentro, el jugador "se quedó trabado en el césped". Los estudios médicos iniciales indican que podría tratarse de una lesión seria en la rodilla.

Isaías Violante

El mediocampista tuvo una lesión que le impedirá estar en las canchas durante un periodo de tres a cuatro semanas.

Dagoberto Espinoza

El futbolista se encuentra en la fase final de recuperación luego de una operación por rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Aunque su retorno está cerca, el club mantiene cautela para evitar recaídas.

Alejandro Zendejas

El atacante sufrió molestias en la rodilla después de su participación con la selección de Estados Unidos a finales de enero. Desde entonces continúa con tratamiento y rehabilitación en las instalaciones de Coapa.

Henry Martín

El capitán del América ha tenido un arranque de torneo irregular debido a diversas molestias físicas que lo han obligado a alternar entre titularidad, suplencia y ausencia en convocatorias.

La estrategia de Jardine para mantener el nivel competitivo del América en la Liga BBVA MX

Ante la acumulación de bajas, la directiva del América se vio obligada a realizar ajustes de última hora antes del cierre de registros en febrero. El club incorporó a los brasileños Vinícius Lima y Thiago Espinosa con el objetivo de cubrir posiciones debilitadas por las lesiones.

Debido a las salidas recientes de Álvaro Fidalgo e Igor Lichnovsky, quienes dejaron la institución tras concretar traspasos al fútbol europeo, las Águilas han tenido que reconfigurar su estructura en pleno torneo. Mientras el equipo intenta mantenerse competitivo, el cuerpo técnico y el área médica trabajan para recuperar cuanto antes a los futbolistas lesionado.