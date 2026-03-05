ÚLTIMA HORA: El COMPLICADO calendario oficial del América para la Leagues Cup 2026

Este jueves 5 de marzo del 2026, la Leagues Cup 2026 dio a conocer en sus redes sociales el calendario completo de la competición. Todos los enfrentamientos de las tres jornadas y al conjunto del América le tocaron rivales muy destacados que pueden complicar su clasificación.

Los rivales del América en la Leagues Cup 2026

Para la primera jornada, América es uno de los equipos afortunados que tendrá un juego en México, en dónde se enfrentará al San Diego. Por el momento, no se ha definido la fecha del encuentro al aparecer como por determinar.

Estadio Banorte:

Fecha por definir - América vs San Diego

The @MLS vs. @LigaBBVAMX rivalry is set 💥Estos son los primeros 54 partidos de #LeaguesCup2026 que encenderán las pasiones ⚽️2026 Schedule Release is presented by @CoorsLight 🏆 pic.twitter.com/d61t77VFyV — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

Para la segunda jornada, los de Coapa se enfrentarán al Portland el domingo 9 de agosto del 2026. Encuentro que si disputarán en Estados Unidos.

Para cerrar, en la jornada 3 se tendrán que enfrentar al Austin Football Club el jueves 13 de agosto del 2026, partido que será en Estados Unidos.

🔝🔝🔝 pic.twitter.com/WNxWz5G5ba — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

El formato de la Leagues Cup 2026

Para la edición de 2026, mantiene el mismo formato de la temporada pasada. En el que participan un total de 36 equipos, los 18 equipos de Liga BBVA MX y 18 de la MLS.

Se juega después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026 y por primera vez algunos partidos tendrán de sedes a México.

Cada equipo juega tres partidos enfrentando a equipos de la otra liga (Liga BBVA MX vs MLS), Se crean tablas separadas para MLS para Liga BBVA MX, avanzan los mejores 4 equipos de cada liga (top 4 de la tabla MLS y top 4 de la tabla Liga BBVA MX).

