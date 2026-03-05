André Jardine rompe el silencio sobre la TERRIBLE lesión de Dávila con el América

El chileno Víctor Dávila tiene encendidas las alertas en el América, debido a la terrible lesión sucedida en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, cuando al apoyar su pierna derecha sucede un movimiento brusco que lo mandó al césped al instante. Al respecto, el entrenador Jardine rompió el silencio y se expreso sobre las primeras sensaciones antes de tener los resultados de los estudios médicos que le serán prácticados.

Para el Ame, fue una noche triste y amarga, pues perdieron ante un Juárez que se agrandó ante ellos y les sacó el resultado 1-2 en la casa del equipo de Jardine, pero además por esa lesión que ocurrió al minuto 35 y que generó una atmósfera de preocupación en jugadores de ambos equipos.

El pronóstico para Jardine es de algo grave en la rodilla derecha de acuerdo a los primeros informes, dijo en la conferencia de prensa en la que tuvo que hablar de ese tema, pues las imágenes de la tensión de su pierna derecha se volvieron tendencia en las redes sociales.

Andre Soares Jardine head coach of America during the 9th round match between America and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 04, 2026 in Mexico City, Mexico.|Cortesia Club Juarez/Cortesia Club Juarez

Consternado, André Jardine habló de la lesión de Dávila

Preocupado, cuidando también sus palabras pero siendo franco respecto a lo que pueda tener Dávila, André Jardine recalcó que se trata de algo bastante serio.

"Dávila preocupa bastante, es algo de la rodilla, no sabemos la gravedad, pero parece ser algo bastante serio", comentó el timonel luego de esa derrota que los tiene en el puesto 9 del torneo y fuera de zona de calificación, lo que los tiene ahora en una sitación muy complicada.

