La leyenda de la UFC que regresa al boxeo para aparecer en la cartelera de Jake Paul vs Gervonta Davis

El legendario ex campeón de UFC, Anderson Silva, volverá al cuadrilátero este 14 de noviembre de 2025 para enfrentarse por tercera vez a uno de sus rivales más recordados: Chris Weidman. Esta vez, el combate será en el ámbito del boxeo profesional, como parte de la cartelera del evento protagonizado por Jake Paul y Gervonta Davis en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Aunque Silva y Weidman ya se enfrentaron dos veces en el pasado dentro del octágono de UFC, este combate marca un nuevo capítulo, ahora bajo reglas de boxeo. Será una pelea pactada a seis asaltos en la categoría de peso pesado, lo que representa un cambio importante considerando que ambos compitieron en peso medio durante sus años en MMA.

Anderson Silva regresa al boxeo para enfrentar a Chris Weidman en un cierre de trilogía

La relación entre Anderson Silva y Chris Weidman tiene un trasfondo profundo. En 2013, Weidman hizo historia al derrotar a Silva por nocaut en el evento UFC 162, terminando con una de las rachas más largas e impresionantes como campeón en la historia del deporte. Meses después, en la revancha en UFC 168, Silva sufrió una fractura brutal en la pierna izquierda al intentar una patada, dejando una de las imágenes más impactantes del deporte y sellando su segunda derrota consecutiva ante el estadounidense.

Desde entonces, los caminos de ambos han cambiado considerablemente. Silva se retiró de la UFC en 2020, pero no del deporte. En lugar de colgar los guantes por completo, decidió probar suerte en el boxeo. En 2021 sorprendió al mundo venciendo al excampeón mundial Julio César Chávez Jr., y luego enfrentó a Tito Ortiz y a Jake Paul, aunque perdió este último combate por decisión.

Chris Weidman, por su parte, ha lidiado con lesiones graves y un largo proceso de recuperación, especialmente después de fracturarse la pierna, curiosamente de forma similar a la de Silva en 2021. Aunque ha vuelto a competir en MMA, el combate ante Silva será su debut oficial en el boxeo profesional.

