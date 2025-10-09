EA Sports FC 26: ¿Quién es el jugador mexicano con mayor potencial, en dónde juega y cuál es su media?

La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue generando mucho contenido entre los amantes de los videojuegos deportivos, sobre todo, por las cosas que comienzan a descubrir, entre ellas el nombre del jugador mexicano que tiene más potencial en esta temporada. ¿De quién se trata?

Si bien el EA Sports FC 26 no cuenta con las licencias de la Liga BBVA MX, lo anterior no exime que varios jugadores mexicanos destaquen por tener una media interesante y un potencial por demás llamativo. Sin embargo, ninguno de estos sobresale tanto como ocurre con Santiago, el Chaquito Giménez.

¿Cuál es la media de Santiago Giménez y su potencial en el EA Sports FC 26?

Santiago Giménez, canterano de Cruz Azul e hijo del Chaco Giménez, es el jugador mexicano con el potencial más grande dentro de este EA Sports FC 26, antes conocido como FIFA 26. El nacido en Argentina tiene una media de 79 puntos, esto gracias al fichaje que tuvo hace unos meses con el AC Milán.

Lo llamativo de la situación es que su media puede crecer de manera importante si es que es entrenado de forma eficaz en los distintos modos que tiene el EA Sports FC 26, pues de acuerdo con información del portal SI, este puede crecer hasta una media de 84, suficiente para ser considerado uno de los mejores delanteros de Europa.

¿Qué otros jugadores mexicanos destacan en el EA Sports FC 26?

Así como ocurre con Santiago Giménez, otros jugadores mexicanos que destacan en el EA Sports FC 26 son elementos de la talla de Julián Quiñones, Hirving Lozano y Alexis Vega, quienes podrían aspirar a una media máxima de 80 puntos. Finalmente, alguien a quien destacar es Edson Álvarez, quien con una media de 78 puede llegar hasta las 79 unidades.

¿Por qué la Liga BBVA MX no está en el EA Sports FC 26?

Una de las razones principales por las cuales la Liga BBVA MX no forma parte del EA Sports FC 26 podría deberse a los contratos que existen entre algunos equipos del futbol mexicano en cuanto a exclusividad se refiere con Konami, hecho que impide una negociación abierta con EA.