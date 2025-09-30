¡CON TODO! Leyenda de Inglaterra y del Manchester United crítica a Rúben Amorim

Wayne Rooney cargó con dureza contra el presente del Manchester United y mostró públicamente su escepticismo sobre la capacidad de Rúben Amorim para enderezar al club, en declaraciones realizadas en su podcast y recogidas por múltiples medios. Rooney, quien es una de las figuras más emblemáticas del club, lamentó que la entidad haya perdido identidad y exigió un cambio profundo en la cultura deportiva si quieren volver a competir al nivel esperado.

En su intervención Rooney señaló con crudeza la situación interna y habló tanto de la plantilla como del entorno institucional. Según el ex delantero, del Manchester United le falta “motor” y liderazgo dentro y fuera del vestuario, y la responsabilidad ahora recae en los dueños y en la dirección técnica para tomar decisiones que recuperen la agresividad y el orgullo del equipo.

¿Qué dijo Wayne Rooney sobre el rendimiento del Manchester United?

Rooney incluyó una frase breve y lapidaria que ha sido ampliamente citada: “The soul has gone from the club.” Posteriormente, cuando se le preguntó si confiaba en que Amorim lograra el vuelco necesario, fue claro: “I’ve got no faith in it.” Estas citas reflejan no sólo frustración por los resultados; el equipo ocupa posiciones lejanas a las que exige su historia, sino una preocupación mayor por la pérdida de identidad institucional, según el exjugador.

Wayne Rooney le suma presión al Manchester United de Amorim

El contexto alimenta la dureza de sus palabras: Amorim asumió el mando tras una temporada muy complicada para United, y pese a la inversión en fichajes el equipo no ha mostrado la consistencia requerida en la Premier League ni la solidez anímica que pide la afición. Rooney dejó claro que, si bien desea que Amorim tenga éxito, su valoración actual es pesimista y reclama medidas más contundentes si no hay una mejora visible en las próximas semanas.

Las declaraciones de Rooney abren un nuevo foco de presión sobre la dirección deportiva y el propio Amorim, y colocan en el debate público la pregunta de hasta qué punto los cambios estructurales no sólo tácticos serán necesarios para devolver al Manchester United a su estatus histórico.

