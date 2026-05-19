Leyenda de Pumas celebra CAMPEONATO a días de que se juegue final vs Cruz Azul

¿Buen augurio para los Pumas de la UNAM? Bruno Marioni; ex futbolista de Club Universidad Nacional y ahora Presidente del Tepatitlán celebró el título de la Liga de Expansión con el club tapatío tras derrotar 1-0 a la Jaiba Brava de Tampico Madero en el marcador global y quedarse con el campeonato de la categoría.

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El ahora directivo argentino subió una foto a sus redes sociales cargando el trofeo del torneo y rápidamente recibió buenos comentarios tras su gestión al frente de los alteños. De hecho, varios internautas celebraron el logro del 'Barullo' y algunos le comentaron que iba a celebrar por partida doble tras un posible título de los Pumas de la UNAM en el Torneo Clausura 2026.

Cabe destacar que, el ariete argentino fue monarca del Torneo Clausura 2004 con el club del Pedregal y además, tomó las riendas del primer equipo en el Clausura 2019. Con ello, tampoco se podría descartar la posibilidad de que uno de los delanteros más recordados por los seguidores de Pumas viva una nueva etapa en el conjunto capitalino.

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