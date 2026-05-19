OFICIAL: Equipo de futbol es descalificado de play-off tras caso de espionaje

Caos total en el futbol de Inglaterra y no por el título del Arsenal tras más de 20 años. El Southampton ha sido echado de la gran final por el tercer ascenso a la Premier League tras confirmarse un caso de espionaje. El cuadro rojiblanco había vencido al Middlesbrough en una de las semifinales, sin embargo, el Boro mandó una petición a la English Football League (EFL) tras sospechar que un miembro de los 'Saints' estuvo en sus entrenamientos.

Tras revisar el caso, se confirmó la sospecha: "Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los 'playoff' después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club. El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la temporada que viene", destaca el escrito de la EFL.

Con ello, el Middlesbrough se instaló en la final por el ascenso ante el Hull City el próximo sábado 23 de mayo en la cancha de Wembley para definir qiue cuadro acompañará al Coventry City y al Ipswich Town a a primera división de Inglaterra.

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