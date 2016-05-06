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Clausura 2016 Jornada 17
Estas son las mejores imágenes de la jornada 17 en la Liga Mx
Anotaron el primer gol del partido.
Además le dio la vuelta al encuentro
Morelia buscaba mejorar su posición en la tabla.
Morelia supo sobreponerse al partido que iba perdiendo 1-0
Anotaron el primer gol del partido.
Además le dio la vuelta al encuentro
Morelia buscaba mejorar su posición en la tabla.
Morelia supo sobreponerse al partido que iba perdiendo 1-0