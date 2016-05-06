  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Clausura 2016 Jornada 17

Estas son las mejores imágenes de la jornada 17 en la Liga Mx

Por: Carlos Gorozpe

KAL|0_r6thhxn0

Anotaron el primer gol del partido.

KAL|0_khu5m2bc

Además le dio la vuelta al encuentro

KAL|0_vy5hy7zw

Morelia buscaba mejorar su posición en la tabla.

KAL|0_0mfb5t2j

Morelia supo sobreponerse al partido que iba perdiendo 1-0

/
KAL|0_r6thhxn0

Anotaron el primer gol del partido.

KAL|0_khu5m2bc

Además le dio la vuelta al encuentro

KAL|0_vy5hy7zw

Morelia buscaba mejorar su posición en la tabla.

KAL|0_0mfb5t2j

Morelia supo sobreponerse al partido que iba perdiendo 1-0

KAL|0_r6thhxn0
KAL|0_khu5m2bc
KAL|0_vy5hy7zw
KAL|0_0mfb5t2j

Te Recomendamos