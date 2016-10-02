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Galeria Bellezas

Las bellezas nos impresionaron esta jornada 12

Por: Azteca Deportes

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Sorprenden a mas de uno con su presencia en los estadios

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Ellas le agregan un sabor extra a los encuentros de esta jornada 12

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La personalidad que le agregan en cada juego es única

KAL|0_0by18o1v

Sus sonrisas conquistan a más de uno

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Sus sonrisas conquistan a más de uno

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Como semana a semana, hipnotizan a los aficionados

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Su presencia es importante en cada encuentro

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Las regiomontanas también hacen su presencia

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Sorprenden a mas de uno con su presencia en los estadios

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Ellas le agregan un sabor extra a los encuentros de esta jornada 12

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La personalidad que le agregan en cada juego es única

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Sus sonrisas conquistan a más de uno

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Sus sonrisas conquistan a más de uno

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Como semana a semana, hipnotizan a los aficionados

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Su presencia es importante en cada encuentro

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Las regiomontanas también hacen su presencia

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