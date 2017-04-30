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Galería | Jornada 16

Estos fueron los mejores momentos que dejó la penúltima fecha del Clausura 2017.

Por: Azteca Deportes

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Veracruz vs Rayados

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Veracruz vs Rayados

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Chiapas vs Santos

KAL|1_gu2u2pva

Chiapas vs Santos

KAL|1_hgmcf0k7

Tigres vs Xolos

KAL|1_6ckuc0cu

Tigres vs Xolos

KAL|1_znzjsohp

Pachuca vs Cruz Azul

KAL|1_71w6bkwn

Monarcas vs Pumas

KAL|1_uuk6u8i4

Monarcas vs Pumas

KAL|1_2zfe952b

Pachuca vs Cruz Azul

KAL|1_jcff30fe

Chivas vs León

KAL|1_agqm9vxy

Chivas vs León

KAL|1_pdq2fyy6

América vs Atlas

KAL|1_tlqyqnnw

América vs Atlas

KAL|1_onl7rjcd

Toluca vs Querétaro

KAL|1_op1w0ro1

Toluca vs Querétaro

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KAL|1_4w730fr9

Veracruz vs Rayados

KAL|1_tcrbx8fq

Veracruz vs Rayados

KAL|1_i6ms055i

Chiapas vs Santos

KAL|1_gu2u2pva

Chiapas vs Santos

KAL|1_hgmcf0k7

Tigres vs Xolos

KAL|1_6ckuc0cu

Tigres vs Xolos

KAL|1_znzjsohp

Pachuca vs Cruz Azul

KAL|1_71w6bkwn

Monarcas vs Pumas

KAL|1_uuk6u8i4

Monarcas vs Pumas

KAL|1_2zfe952b

Pachuca vs Cruz Azul

KAL|1_jcff30fe

Chivas vs León

KAL|1_agqm9vxy

Chivas vs León

KAL|1_pdq2fyy6

América vs Atlas

KAL|1_tlqyqnnw

América vs Atlas

KAL|1_onl7rjcd

Toluca vs Querétaro

KAL|1_op1w0ro1

Toluca vs Querétaro

KAL|1_4w730fr9
KAL|1_tcrbx8fq
KAL|1_i6ms055i
KAL|1_gu2u2pva
KAL|1_hgmcf0k7
KAL|1_6ckuc0cu
KAL|1_znzjsohp
KAL|1_71w6bkwn
KAL|1_uuk6u8i4
KAL|1_2zfe952b
KAL|1_jcff30fe
KAL|1_agqm9vxy
KAL|1_pdq2fyy6
KAL|1_tlqyqnnw
KAL|1_onl7rjcd
KAL|1_op1w0ro1

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