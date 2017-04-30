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Galería | Jornada 16
Estos fueron los mejores momentos que dejó la penúltima fecha del Clausura 2017.
Veracruz vs Rayados
Veracruz vs Rayados
Chiapas vs Santos
Chiapas vs Santos
Tigres vs Xolos
Tigres vs Xolos
Pachuca vs Cruz Azul
Monarcas vs Pumas
Monarcas vs Pumas
Pachuca vs Cruz Azul
Chivas vs León
Chivas vs León
América vs Atlas
América vs Atlas
Toluca vs Querétaro
Toluca vs Querétaro
Veracruz vs Rayados
Veracruz vs Rayados
Chiapas vs Santos
Chiapas vs Santos
Tigres vs Xolos
Tigres vs Xolos
Pachuca vs Cruz Azul
Monarcas vs Pumas
Monarcas vs Pumas
Pachuca vs Cruz Azul
Chivas vs León
Chivas vs León
América vs Atlas
América vs Atlas
Toluca vs Querétaro
Toluca vs Querétaro