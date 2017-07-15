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Galería | Las playeras de los equipos de Liga MX

Checa las nuevas casacas que utilizarán los equipos del futbol mexicano. ¿Cuál te gustó más?

Por: Azteca Deportes

KAL|1_lr8tokri

América

KAL|1_h20laafc

León local

KAL|1_4xscrwcb

León visitante

KAL|1_luy7mphk

Puebla

KAL|1_z3ggjack

Gallos Blancos de Querétaro

KAL|1_nhvva88z

Toluca

KAL|1_80hi828z

Santos Laguna

KAL|1_1tdj7he2

Chivas

KAL|1_eevvlnej

Xolos de Tijuana

KAL|1_cp0k1v74

Necaxa local

KAL|1_8yr8fyt1

Necaxa visitante

KAL|1_xyrkb7sd

Cruz Azul

KAL|1_37iysqlq

Tigres

KAL|1_k4s7b0b2

Rayados de Monterrey

KAL|1_r7djcc0g

Pumas

/
KAL|1_lr8tokri

América

KAL|1_h20laafc

León local

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León visitante

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Puebla

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Gallos Blancos de Querétaro

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Toluca

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Santos Laguna

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Chivas

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Xolos de Tijuana

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Necaxa local

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Necaxa visitante

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Cruz Azul

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Tigres

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Rayados de Monterrey

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Pumas

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