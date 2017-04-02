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Galería | Lo mejor de la Jornada 12, Clausura 2017

Toluca le arrebató a Guadalajara el liderato de la tabla general

Por: Azteca Deportes

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América 1-0 Monterrey

KAL|1_8qlnnbjj

Toluca 2-0 Necaxa

KAL|1_7dk86inq

Monarcas 0-0 Chivas

KAL|1_dp0hae6e

Pachuca 0-0 Puebla

KAL|1_tk8c2wg0

Atlas 3-3 Xolos

KAL|1_un5cflk4

Tigres 0-1 León

KAL|1_0r9tzqh5

Jaguaress 0-3 Pumas

KAL|1_t345p3mv

Veracruz 3-1 Cruz Azul

/
KAL|1_5i71oqmt

América 1-0 Monterrey

KAL|1_8qlnnbjj

Toluca 2-0 Necaxa

KAL|1_7dk86inq

Monarcas 0-0 Chivas

KAL|1_dp0hae6e

Pachuca 0-0 Puebla

KAL|1_tk8c2wg0

Atlas 3-3 Xolos

KAL|1_un5cflk4

Tigres 0-1 León

KAL|1_0r9tzqh5

Jaguaress 0-3 Pumas

KAL|1_t345p3mv

Veracruz 3-1 Cruz Azul

KAL|1_5i71oqmt
KAL|1_8qlnnbjj
KAL|1_7dk86inq
KAL|1_dp0hae6e
KAL|1_tk8c2wg0
KAL|1_un5cflk4
KAL|1_0r9tzqh5
KAL|1_t345p3mv

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