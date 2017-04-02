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Galería | Lo mejor de la Jornada 12, Clausura 2017
Toluca le arrebató a Guadalajara el liderato de la tabla general
América 1-0 Monterrey
Toluca 2-0 Necaxa
Monarcas 0-0 Chivas
Pachuca 0-0 Puebla
Atlas 3-3 Xolos
Tigres 0-1 León
Jaguaress 0-3 Pumas
Veracruz 3-1 Cruz Azul
América 1-0 Monterrey
Toluca 2-0 Necaxa
Monarcas 0-0 Chivas
Pachuca 0-0 Puebla
Atlas 3-3 Xolos
Tigres 0-1 León
Jaguaress 0-3 Pumas
Veracruz 3-1 Cruz Azul