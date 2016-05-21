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Galería: Monterrey 4-2 América, semifinal de vuelta
Monterrey venció 4-3 global a América y avanzó a la gran final del Clausura 2016
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Rogelio Funes Mori encarando a Paul Aguilar
OMAR HERNANDEZ/MEXSPORT | ‘Rifle’ Andrade dispara de volea con la pierna derecha
ELIUK DE LA TORRE/MEXSPORT | Michael Arroyo anotó dos golazos de tiro libre
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Rogelio Funes Mori marcó el segundo gol de Monterrey
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Oribe Peralta no pudo evitar la eliminación de las 'Águilas’
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Edgar Castillo y ‘Rifle’ Andrade disputando un balón en media cancha
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | La afición de Monterrey no dejó de alentar los 90 minutos
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Osvaldo Martínez intentó en varias ocasiones disparar de media y larga distancia
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Rogelio Funes Mori encarando a Paul Aguilar
OMAR HERNANDEZ/MEXSPORT | ‘Rifle’ Andrade dispara de volea con la pierna derecha
ELIUK DE LA TORRE/MEXSPORT | Michael Arroyo anotó dos golazos de tiro libre
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Rogelio Funes Mori marcó el segundo gol de Monterrey
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Oribe Peralta no pudo evitar la eliminación de las 'Águilas’
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Edgar Castillo y ‘Rifle’ Andrade disputando un balón en media cancha
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | La afición de Monterrey no dejó de alentar los 90 minutos
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Osvaldo Martínez intentó en varias ocasiones disparar de media y larga distancia