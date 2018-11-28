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Querétaro 0-2 Cruz Azul
La Máquina impuso condiciones en el Estadio Corregidora y se llevó una importante ventaja para la vuelta
Isaac Ortiz/MEXSPORT | La Máquina toma una importante ventaja en los cuartos de final ante los Gallos Blancos
Isaac Ortiz/MEXSPORT | La Máquina toma una importante ventaja en los cuartos de final ante los Gallos Blancos
Isaac Ortiz/MEXSPORT | La Máquina toma una importante ventaja en los cuartos de final ante los Gallos Blancos
Isaac Ortiz/MEXSPORT | La Máquina toma una importante ventaja en los cuartos de final ante los Gallos Blancos
Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina toma una importante ventaja en los cuartos de final ante los Gallos Blancos
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Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina toma una importante ventaja en los cuartos de final ante los Gallos Blancos
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Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina toma una importante ventaja en los cuartos de final ante los Gallos Blancos
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Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina toma una importante ventaja en los cuartos de final ante los Gallos Blancos