Liga BBVA MX: ¿A qué aspira el América en el torneo Clausura 2026?

El año finalmente ha terminado y, con ello, los deseos del Club América por volver a ser ese equipo dominante que ha sido a lo largo de los últimos años dentro de la Liga BBVA MX. Ante este hecho, es interesante conocer a qué aspira el cuadro azulcrema para el Clausura 2026.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Como sabes, el Clausura 2026 será el último torneo antes de la Copa del Mundo 2026, por lo que muchos futbolistas, tanto mexicanos como extranjeros, buscarán mostrarse para tener una posibilidad de llegar a este evento. En ese sentido, el club América cuenta con convocados que buscarán dar mucho de qué hablar.

¿A qué aspira América en el Clausura 2026?

Ser considerado uno de los equipos más grandes del futbol mexicano obliga al América a, nuevamente, pelear por lo más alto de la tabla general y, por ende, el título del Clausura 2026. No obstante, vale decir que, de concretarse su pase a la próxima Liguilla, podría tener serios problemas.

Te puede interesar: ¿Cuál es el salario de Isaac del Toro?

Te puede interesar: ¿Qué sueldo tiene Penta en la WWE?

La Selección Mexicana concentrará a los convocados un par de meses antes de la llegada del Mundial 2026, por lo que aquellos que formen parte del evento no estarían en la Liguilla. En América, por ejemplo, los habituales en los llamados son Luis Malagón, Israel Reyes, Erick Sánchez y, posiblemente, Henry Martín.

La posibilidad de no contar con sus convocados, de cierta forma, merma a la institución en sus deseos de buscar un campeonato más; sin embargo, esto no tendría que ser un pretexto para que el club busque un nuevo título para su afición, la cual, pese a haber ganado recientemente, está ávida de triunfos.

¿América fichará bombas para el torneo?

La ideología del América ha hecho que, salvo la llegada de Allan Saint-Maximin, la mayoría de sus refuerzos formen parte del futbol mexicano. Se espera que esta tónica se mantenga durante la siguiente temporada a través de jugadores que hayan destacado en los últimos torneos, aunque vale decir que hasta ahora el club no ha contratado a ningún elemento para la siguiente campaña.

¿Cuántos títulos tiene el América?

Como sabes, es el América quien cuenta con la mayor cantidad de campeonatos dentro de la Liga BBVA MX al sumar un total de 16 títulos, superando a otras escuadras como Chivas, Toluca, Cruz Azul y Tigres. ¿Jardine le entregará otro trofeo al club antes de la Copa del Mundo?

