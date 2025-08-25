¿Cuál es el salario de Penta, el Zero Miedo, en la WWE?

El 2025 trajo consigo la llegada de Penta, el Zero Miedo , a la WWE, la empresa más importante dentro del apartado del Wrestling a nivel mundial. Esta situación trajo consigo una exposición inédita para el luchador mexicano, mismo que posee un salario por demás llamativo con esta compañía.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Penta, quien saltó a la fama con el nombre de Pentagón Jr, ha logrado sobrellevar una carrera bastante estable dentro de la WWE al luchar por algunos de los campeonatos de la zona media de la empresa, por lo que se espera que, para el siguiente año, su exposición sea aún más grande.

¿En qué empresas ha luchado Penta, el Zero Miedo?

Si bien logró reconocimiento nacional en la AAA con el nombre antes mencionado, Penta, el Zero Miedo tiene la dicha de haber formado parte de otras empresas tales como Lucha Underground o All Elite Wrestling, mismas que le dieron una plataforma aún más importante a nivel internacional.

¿Cuántos años tiene y dónde nació Penta, el Zero Miedo?

Nacido en Ecatepec, en el Estado de México, el 26 de febrero de 1985, Penta, el Zero Miedo es un luchador mexicano de 40 años de edad que es considerado uno de los últimos estándares del pancracio nacional no solo por su estilo de lucha, sino también por el personaje que lo ha caracterizado desde hace varios años.

¿Cuál es el salario de Penta en la WWE?

Penta, el Zero Miedo, se ha convertido en uno de los rostros latinos más importantes que la WWE ha tenido en la actualidad. Y si bien ha perdido un poco de espacio en las transmisiones semanales de RAW, lo anterior no exime que se siga consolidando como una de las cartas importantes del roster principal.