Liga BBVA MX Femenil cierra el 2025 con un año histórico

La Liga BBVA MX Femenil concluyó 2025 como el año de mayor consolidación desde su creación, al registrar máximos históricos en audiencias, asistencia a los estadios, crecimiento comercial y presencia internacional. A poco más de ocho años de su nacimiento, la competencia fortaleció su posicionamiento dentro y fuera de México.

La Liga reportó un incremento del 126 % en audiencia del torneo Clausura al Apertura 2025, donde la Final entre Tigres y América se convirtió en la más vista en la historia de la categoría, con mas de ocho millones de visualizaciones. Además, el promedio de visualizaciones por partido superó al de la Women’s Super League de Inglaterra, con cerca de medio millón por encuentro.

Récord de asistencia en los Estadios de la Liga MX Femenil

La asistencia acumulada en los estadios alcanzó 446 mil 50 aficionados, cifra que colocó a la Liga BBVA MX Femenil por encima del promedio por partido de competencias como la Liga F de España, la Vrouwen Eredivisie de Países Bajos y la Swiss Women’s Super League de Suiza.

Durante 2025, la liga también amplió su alcance internacional

Por primera vez se celebró el Duelo de Estrellas, un partido frente al FC Barcelona Femenil, en el que participaron 30 jugadoras del torneo mexicano. A ello se sumó la realización del Campeón de Campeonas a partido único y en sede neutral, disputado en San Antonio, Texas, lo que permitió acercar la competencia a la afición mexicana en Estados Unidos.

En el ámbito económico, la liga registró ingresos cuatro veces mayores respecto a 2024, impulsados por la incorporación de nuevos patrocinadores. Este crecimiento acompañó la expansión deportiva y operativa del certamen.

El año también dejó un precedente en el mercado internacional con la transferencia de Jacqueline Ovalle al Orlando Pride, de la NWSL, que en su momento representó la operación más alta en la historia del futbol femenil. Posteriormente, la jugadora recibió el Premio Marta, equivalente al Premio Puskás, siendo la primera futbolista mexicana en obtenerlo.

La Liga MX Femenil aporta más de 100 jugadoras de 24 países a distintas selecciones nacionales

Entre los logros más destacados se encuentra la participación de 15 futbolistas formadas en México que obtuvieron la medalla de bronce en la Copa del Mundo Sub-17 Marruecos 2025, así como la presencia de 20 jugadoras en el inicio de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Con estos resultados, la Liga BBVA MX Femenil finaliza 2025 como uno de los proyectos deportivos con mayor crecimiento sostenido en la región, y con una agenda enfocada en ampliar su impacto competitivo, comercial y formativo durante el próximo año.