¡OFICIAL! Pumas presenta a su nuevo fichaje con pasado en América y Chivas

Sigue llegando los regalos de Navidad para la afición Auriazul y este viernes 26 de diciembre se anunció oficialmente la llegada de Montserrat Hernández como refuerzo de Pumas Femenil de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

Montserrat Hernández, nueva jugadora de Pumas

A través de sus redes sociales, los Pumas Femenil anunciaron el fichaje de Montserrat Hernández, mediocampista procedente de Chivas, quien se incorporará al equipo dirigido por Roberto Medina para sumarse a los trabajos de pretemporada.

Hernández también cuenta con pasado en América, equipo en el que conquistó los torneos Apertura 2018 y Clausura 2023. Con las Águilas disputó más de 100 partidos de la Liga BBVA MX Femenil.

Sin embargo, durante su paso por el Rebaño Sagrado la mediocampista sumó los minutos esperados, lo que adelantó su salida hace unas semanas.

🐾 ¡MONTSERRAT HERNÁNDEZ SE VISTE DE AZUL Y ORO! 💙💛



Bienvenida a Pumas, Montse 👏 ¡A romperla! 💥#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/hfXoG9gWDN — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) December 26, 2025

También cuenta con experiencia en la Selección Mexicana en donde ganó los torneos clasificatorios de la Concacaf rumbo a los Mundiales Sub-17 y Sub-20.

"¡Montserrat Hernández se viste de azul y oro! Bienvenida a Pumas, Montse. ¡A romperla!", escribió el conjunto universitario para darle la bienvenida a su nueva jugadora.

