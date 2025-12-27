¡OFICIAL! Fue mundialista con Camerún y ahora llega a Cruz Azul como refuerzo para el Clausura 2026

Cruz Azul confirmó la llegada de su quinto refuerzo de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil. Se trata de la jugadora camerunesa Michaela Abam, quien llega procedente del Toluca y se incorporará a la plantilla a la brevedad.

Cruz Azul anuncia el fichaje de Michaela Abam

A través de sus redes sociales, Cruz Azul confirmó este viernes 26 de diciembre la llegada de Michaela Abam como el quinto refuerzo para el equipo femenil de los cementeros.

Abam nación en Houston, Texas, pero es internacional por Camerún, nación de sus padres, con la que incluso tuvo la oportunidad de disputar la Copa Mundial Femenil de la FIFA de Francia 2019.

La mundialista Michaela Abam llega a reforzar el ataque de La Máquina 🚂



¡Bienvenida a Cruz Azul, Micha! 🇨🇲💙 pic.twitter.com/PuUM0Mb8RP — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) December 27, 2025

La camerunesa cuenta con una amplia experiencia que buscará impregnar en el Cruz Azul tras su paso por el Paris FC, Real Betis de la Liga F de España, y el Linköping FC de Suecia.

Abam también sabe lo que es jugar la Liga BBVA MX Femenil tras su paso por el Toluca, equipo al que llegó como refuerzo en el Clausura 2024 y donde disputó 56 partidos y consiguió anotar 16 goles.

