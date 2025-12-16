La Liga BBVA MX tendrá un RADICAL cambio para el Clausura 2026

La Liga BBVA MX presentó este lunes 15 de diciembre el calendario de competencia del torneo Clausura 2026 y destacó un importante cambio respecto al recién terminado Apertura 2025.

Te puede interesar: OFICIAL: El calendario del América en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

La Liga BBVA MX eliminará el Play In del Clausura 2026

La temporada regular de la Liga BBVA MX se disputará entre el 9 de enero y el 26 de abril, mientras que la Liguilla se jugará a partir del 2 de mayo pasando directamente a los Cuartos de Final.

En el Clausura 2026 ya no se disputará el Play In, un formato en el que calificaban los equipos que terminaban entre el séptimo y décimo lugar de la tabla y donde competían por hacerse de los dos últimos lugares para la Liguilla.

Cabe señalar que el Play In se disputó en el calendario de la Liga BBVA MX durante cinco torneos; sin embargo, los equipos ubicados en los puestos nueve y diez nunca lograron acceder a la Liguilla.

La Liga BBVA MX realizó modificaciones para compactar su calendario pensando en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México y que comenzará el próximo jueves 11 de junio.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Las fechas de TODOS los Clásicos en el calendario del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX