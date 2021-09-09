EN VIVO: Tepatitlán vs Celaya | Liga BBVA Expansión MX

No te pierdas las mejores acciones del partido entre Tepatitlán y el Celaya en actividad de la Jornada 7 de la Liga BBVA Expansión MX desde el Estadio Gregorio Tepa Gómez.

¿Dónde y cuándo ver el Tepatitlán vs Celaya?

Disfruta el encuentro entre Tepatitlán y Celaya a través de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de nuestros grandes narradores y comentaristas como Jesús Joel Fuentes y Omar Villarreal este jueves 9 de septiembre en punto de las 17:00 horas del centro de México.

¿Cómo llegan Tepatitlán y Celaya?

El conjunto tapatío se encuentra en la séptima posición de la clasificación general con 10 unidades, cosecha de 3 triunfos y 2 derrotas, mientras que el Celaya se ubica en el décimo puesto con apenas 8 puntos.

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