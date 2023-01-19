Se vivió un partido de ida y vuelta en Guanajuato, pues el Celaya igualaron por marcador de 1-1 con los Raya2, en cotejo correspondiente a la jornada 3 del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX, que fue disputado en el Estadio Miguel Alemán Valdés

Los Raya2 se fueron de inmediato al frente con un golazo de Josué Zazueta, quien hizo una bicicleta , sigue con el esférico y cruzó al guardameta Guillermo Allison, al minuto 67, de inmediato, los Toros salieron respondones y Jacobo Reyes sentenció el 1-1 en territorio de Celaya.

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Próximos partidos de Celaya y Raya2

Con este resultado, Celaya de Paco Ramírez sumó siete puntos, mientras que los Raya2 incrementaron a cinco unidades. El cuadro regio recibirá a Tlaxcala en la cuarta jornada de la liga de plata, mientras que el cuadro del Bajío recibirá a Leones Negros.

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