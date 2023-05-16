Atlético Morelia vs Tapatío: Fecha, horario y dónde ver | Final Ida | Liga BBVA Expansión MX

La final de la Liga BBVA Expansión MX está en las pantallas digitales de TV Azteca Deportes con el duelo entre Atlético Morelia y Tapatío, equipos que pelearán por el título del Torneo Clausura 2023.

Los tapatíos llegaron al partido definitivo tras dejar fuera al aún campeón de la liga de plata el Atlante por marcador de 1-0, en la ida en el Estadio Azul no se hicieron daño, sin embargo, en la casa rojiblanca quedaron 1-0 con tanto de Juan Brigido.

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Por su parte, Morelia se clasificó a la final gracias a que eliminó al Celaya, el líder del certamen por marcador global de 4-2.

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Horario y donde ver Atlético Morelia vs Tapatío

El partido por el trofeo de campeón de la liga de plata se vivirá en TV Azteca Deportes, los “Canarios” y Tapatío buscarán sacar ventaja en el primer capítulo que se disputará en Estadio José María Morelos y Pavón.

La vuelta se realizará en el estadio del club rojiblanco pues quedaron en la segunda posición de la tabla general con 31 unidades.

En la temporada regular, el duelo entre estos dos equipos quedó 2-0 a favor de los michoacanos en calidad de local, está derrotado fue una de las cuatro que tuvieron los dirigidos por Gerardo Espinoza en el Clausura 2023.

El cotejo de ida se jugará esta miércoles 17 de mayo en punto de las 19:00 hrs, tiempo del Centro de la Ciudad de México en aztecadeportes.com, la APP Oficial de TV Azteca Deportes y nuestro canal de YouTube.

La narración estará a cargo de Raúl Patiño Olivares, los comentarios de Mauricio Gutiérrez y Carlos Daniel Salgado.

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TV Azteca transmitirá el partido de vuelta entre Tapatío y Atlético Morelia

El cuadro del Atlético Morelia y Tapatío se verán las caras en el partido de vuelta por el título, el duelo será el sábado 20 de mayo a las 21:00 hrs, tiempo del centro de México.

