Fidalgo ‘ningunea’ a Chivas previo a las Semifinales de la Liga MX

Chivas ha sido uno de los equipo más constantes de toda la fase regular, el equipo de Veljko Paunovic superó la barrera de los 30 puntos (cosechando un total de 34), por lo que en su primer temporada con el Rebaño obtuvo una de las mejores producciones en muchos torneos cortos para los tapatíos. Además de que lograron mejorar todo lo que realizaron los técnicos de la era de Ricardo Peláez.

Por su parte América se ubicó segundo en la clasificación, por encima de Chivas en la general, sólo por goles, igualaron en puntos pero se mantuvieron como uno de los equipos más completos de todo el campeonato, y en la Liguilla lograron meterse una vez más a una semifinal, cabe recordar que el campeonato pasado, llegaron a la misma instancia, donde fueron eliminados por Toluca.

Gol de Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda en el Chivas vs Atlas de la liguilla del Clausura 2023

Te puede interesar: ‘De los partidos más importantes en la historia del Inter’, Simone Inzaghi

Palabras de Fidalgo sobre el duelo ante Chivas

Pese a que los dos equipos llegaron al Clásico Nacional en mucha igualdad de condiciones, de hecho, Chivas llegó por encima de Las Águilas en la clasificación, el partido de la temporada regular fue dominado de manera evidente por el equipo del Tano Ortíz, golearon 4-2 al conjunto tapatío. El mediocampista del América, Álvaro Fidalgo habló ante los medios de comunicación y tuvo palabras de lo que será el duelo ante el conjunto de Paunovic en la Semifinal.

“Me da igual quien venga. Si aprendí algo en América es que todos los partidos son complicados. Me da igual que sea un clásico o el equipo que sea. Son semifinales y nosotros somos América”, dijo el futbolista español.

Te puede interesar:

Fidalgo también habló de lo que fue el ‘susto’ que tuvieron en el partido de vuelta en el Estadio Azteca ante Atlético San Luis, parecía que era la serie más sencilla, y sin embrago, terminó complicándose, algo que en Coapa no quieren repetir ante Chivas en las semifinales.

“Se aprendió la lección, Desde el minuto uno San Luis salió a ganar el partido, nosotros salimos a especular, y lo que nos dijo el Tano, vivimos una lección de que no se puede regalar ni un minuto. Pasamos a semifinales, pero no podemos estar contentos, no después de perder en el Azteca. Ya no se puede fallar otra vez. Estuvimos a punto de vivir una tragedia. Es lo que siento, mi percepción dentro del campo. No estamos para regalar nada, ni un minuto”, dijo Álvaro Fidalgo ante los medios de comunicación.