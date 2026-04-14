Liga Mexicana de Beisbol, presenta su temporada 2026

Se presentó oficialmente la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, en un evento lleno de calidad por la presencia de 20 peloteros y 20 managers en representación de los equipos que conforman el circuito de verano y donde además se dio un mensaje que viene a darle un giro rotundo a la LMB.

Te podría interesar: ¿Cuándo es el inicio de la temporada 2026 de la LMB?

En una sinergia nunca antes vista, la LMB ha creado una relación con Banorte, por lo que pasan a anunciarse como La Liga fuerte de México o la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte.

Con esta unión, LMB proyectará mucho más su comunicación, desarrollo, estructura y calidad de la mano con los 20 equipos que conforman la Liga de verano, quienes ven además el crecimiento anual y que se sigue superando, datos que fueron comentados por el presidente de la Liga, Horacio de la Vega Flores.

LMB logra convenio nunca antes visto en el beisbol mexicano

Horacio de la Vega, en entrevista con Home Run Azteca, explicó que lo logrado y acordado con Banorte es algo realmente importante y que rompe con cualquier relación que se haya ejecutado en el pasado.

"Es un hito sin precedentes para nuestra Liga es el acuerdo estratégico de negocios más importante en el beisbol de nuestro país, sin duda alguna. Es una Liga fuerte, innovadora, familiar. Hacemos énfasis de que es la Liga Fuerte de México y estamos muy contentos y motivados".

Peloteros celebran crecimiento del beisbol mexicano

En el evento, jugadores vieron con buenos ojos esta clase de convenios que servirán para el desarrollo del beisbol y de la LMB. Ramiro Peña, estrella mexicana con pasado Grandes Ligas, se mostró sorprendido y estusiasmado por ver a la LMB con esa proyección y con una sinergia con la organización financiera como lo es Banorte.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de LMB?

La temporada 2026 de la LMB, arrancará el jueves 16 de abril con el Juego Inaugural entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México, en el Estadio Alfredo Harp Helú, el cual será el banderazo de salida de esta campaña que levanta sin duda muchas expectativas.