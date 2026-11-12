Serbia vs Alemania; la hora para VER EN VIVO la Jornada 5 de la Nations League

La Selección de Alemania entiende que este partido es fundamental en sus aspiraciones de acceder a la siguiente ronda del torneo, motivo por el cual es importante conocer todos los detalles detrás del compromiso que tendrá como visitante ante el cuadro de Serbia.

Este enfrentamiento forma parte de la Jornada 5 de la UEFA Nations League, uno de los torneos más atractivos que existen a nivel mundial. Por tal motivo, aquí conocerás el día, el estadio y la hora del encuentro entre Serbia y Alemania dentro de la República Mexicana. ¿Estás listo?

¿Alemania ha decepcionado en esta temporada 2026 - 2027 de la Nations League?

Alemania ha disputado cuatro fechas correspondientes a esta Nations League y, pese al cambio de técnico y la llegada de Jurgen Klopp, la realidad es que hasta el momento el cuadro germano ha quedado corto en cuanto a expectativas se refiere al estar lejos de los primeros lugares de la clasificación.

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Y es que, en estos momentos, el cuadro de Alemania se encuentra en el tercer lugar de la clasificación dentro del Grupo B de la Liga A al registrar 5 unidades, mismas que sumó producto de una victoria, dos empates, una derrota, únicamente tres goles a favor y dos en contra.

En ese sentido, Alemania tiene 3 puntos menos que los Países Bajos y Grecia, selecciones que se van a enfrentar. Por tal motivo, si los germanos obtienen un triunfo de visitante ante Serbia podrían ascender al primer o segundo puesto con una combinación de resultados en el otro duelo.

¿Cuándo y a qué hora ver a Serbia enfrentando a Alemania?

Este viernes 13 de noviembre se llevará a cabo el duelo correspondiente entre Serbia y Alemania, mismo que se disputará dentro del Estadio Rajko Mitic. El partido está programado para iniciar a la 1:45 de la tarde y, si quieres disfrutarlo, únicamente tienes que sintonizar Sky Sports.