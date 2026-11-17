Un nuevo día ha llegado y, con él, la posibilidad para que miles de personas se enamoren de uno de los deportes más populares de Estados Unidos, México y el resto del mundo. La temporada 2026 de la NBA sigue su curso, motivo por el cual luce interesante conocer todos los detalles al respecto.

Será este martes 17 de noviembre cuando la NBA presente un total de cinco partidos correspondientes a la temporada 2026. La jornada de hoy será corta en relación a otros días; sin embargo, esto no exime que el nivel sea por demás espectacular en cada uno de los juegos.

¿A qué hora son los juegos de hoy en la NBA para México?

Raptors vs Knicks | 6:30 de la tarde.

Timberwolves vs Blazers | 7 de la noche.

Spurs vs Pistons | 7 de la noche.

Clippers vs Jazz | 9:30 de la noche.

Lakers vs Hornets | 10 de la noche.

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complete team W 🤝 pic.twitter.com/QiTGhL3vuH — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 16, 2026

¿Quiénes fueron los últimos campeones dentro de la NBA?

Una de las razones por las cuales la NBA se ha convertido en una Liga por demás espectacular y popular para los fanáticos deriva de que prácticamente cualquier institución se puede alzar con la corona al final de la temporada, y para muestra de ello está lo que ha ocurrido en las últimas cinco campañas.

Para ejemplo de ello está lo ocurrido con los Knicks de Nueva York, quienes son los actuales campeones de la NBA luego de vencer a los Spurs de San Antonio. No obstante, una temporada antes fueron los Thunder de Oklahoma quienes se llevaron el título a casa al vencer a los Pacers de Indiana.

Un año antes, en la temporada 2023 - 2024, los Celtics de Boston lograron la hazaña después de derrotar a los Mavericks de Dallas. Finalmente, los últimos dos campeones después de la llegada de la pandemia por el Covid-19 fueron los Nuggets de Denver y los Warriors de Golden State.