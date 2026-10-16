AAA: La hora para ver EN VIVO hoy 17 de octubre el evento de la WWE | Cartelera y horario

Este sábado 17 de octubre los amantes de la lucha libre mexicana podrán disfrutar de una función más establecida por la AAA, empresa nacional que fue adquirida por la WWE hace un par de años y que, desde aquel momento, ha tenido una evolución significativa en cuanto a historias se refiere.

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La AAA ha tenido grandes momentos desde la adquisición por parte de la WWE, por lo que ahora el objetivo es no bajar sus estándares y mantener un nivel constante semana a semana. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás la cartelera oficial para este evento.

¿Cuál es la cartelera que AAA WWE presentará para este 17 de octubre?

Tal y como ha ocurrido a lo largo de este año, la AAA presentará un evento grabado para la televisión cuya duración será de 60 minutos. A pesar de ello, la Tres Veces Estelar presentará una cartelera de alarido que podría tener más sorpresas con el paso de las horas.

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"¡VAMOS A GANAR, MI GENTE!" El Grande Americano en los Sports Illustrated México Awards 🙌 https://t.co/KiRFsVRBeK — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 15, 2026

En primera instancia estará la presentación de La Catalina como nueva Reina de Reinas de la AAA después de vencer a Flammer en Triplemanía. La chilena, además, viene de retener su campeonato en la última edición de NXT, lo cual habla de su impacto a nivel nacional e internacional.

El Fiscal, hijo biológico de Abismo Negro, se enfrentará en un mano a mano de locura a Taurus, en lo que será el evento que abrirá la noche. Finalmente, los Wagner Brothers defenderán su Título de parejas de la AAA al enfrentar al equipo integrado por Mecha Wolf y El Mesías.

¿Cuándo y dónde ver el evento de la AAA este sábado 17 de octubre?

Prepárate, pues la función está más cerca que nunca. El Domo de la Feria de León Guanajuato será el epicentro de un nuevo evento protagonizado por la AAA, mismo que se llevará a cabo este sábado 17 de octubre en punto de las 20:00 horas dentro de la República Mexicana, programa que podrás disfrutar a través de Fox One.