3 escenarios que podría tener Penta en WWE para intercambiar su maletín y ser Campeón Mundial

Han pasado varios días desde que se llevó a cabo el Money In The Bank y, la realidad, es que Penta no deja de ser tendencia en las redes sociales gracias a los miles de fanáticos de la WWE que tiene no solo en México, sino en los Estados Unidos y el resto del mundo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, el nacido en Ecatepec se convirtió en Mr. Money In The Bank luego de adjudicarse el Dinero en el Banco en el combate estelar del sábado pasado en la WWE. Por tal motivo, son muchas las personas que se preguntan qué hará Penta con el maletín que tiene una duración de un año.

¿Cuáles son las opciones de Penta para intercambiar el maletín de Money In The Bank?

La revancha contra Roman Reigns: Muchos aficionados de la WWE desean con todo su corazón que Penta rete a Roman por el Campeonato Mundial Pesado de la empresa tal y como ocurrió en septiembre en la edición de RAW México; sin embargo, luce complicado que esto suceda toda vez que la marca ya sabe qué es lo que hará con Reigns.

Muchos aficionados de la WWE desean con todo su corazón que de la empresa tal y como ocurrió en septiembre en la edición de RAW México; sin embargo, luce complicado que esto suceda toda vez que la marca ya sabe qué es lo que hará con Reigns. Ir por el Título Indiscutido: En SmackDown es Sami Zayn quien cuenta con el Campeonato Indiscutible de la WWE, el segundo más importante que existe en la actualidad. Ante ello, no parece descabellado que Penta rete al canadiense por este título a mediano plazo.

Mira que hay maletines de Money in the Bank magníficos, pero el de Penta ya está, para mí, en un podio muy alto. Con el de Rob van Dam, por ejemplo. 🎨 @SKWrestling_ https://t.co/BmGcKackNO — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) October 14, 2026

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Ir por el Megacampeonato de la AAA: En la que sería una opción que podría generar muchas críticas, Penta podría buscar un mano a mano con El Grande Americano por el Megacampeonato de la AAA, aunque esta opción es de las menos queridas por parte de la afición que sigue al Zero Miedo.

¿Qué ocurrirá con Penta en el 2027?

Son muchos los escenarios que existen para Penta en la WWE de cara al año 2027. Uno de ellos es precisamente que obtenga un título mundial tal y como lo indica el Dinero en el Banco; sin embargo, tampoco se descarta una posible unión con Rey Fénix para conquistar los Campeonatos de Parejas.