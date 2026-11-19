A preparar la cena de Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias cada vez está más cerca y cada año genera dudas sobre la fecha en la que se celebrará este año; te compartimos todos los detalles que debes saber de esta festividad.

¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias 2026? Fecha exacta

¡Anótalo en el calendario! El Día de Acción de Gracias se celebrará el próximo jueves 26 de noviembre 2026 en Estados Unidos y México.

¿Por qué el Día de Acción de Gracias cambia cada año en el calendario?

Por lo general, el Día de Acción de Gracias suele celebrar el cuarto jueves de noviembre de cada año en Estados Unidos, por lo que la fecha suele caer entre el 22 y 28 de ese mismo mes.

Tras décadas de celebrarse el último jueves de noviembre por iniciativa de Abraham Lincoln en 1863, el presidente Franklin D. Roosevelt lo adelantó en 1939 para impulsar las compras navideñas. En 1941, el Congreso aprobó una ley que fijó definitivamente el cuarto jueves de noviembre.

¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias en México?

El Día de Acción de gracias en México no es una festividad oficial o un día feriado; sin embargo, cada vez son más las familias las que celebran esta fecha.

Las familias mexicanas suelen celebrar el Thanksgiving con una cena informal centrada en la gratitud antes de las fiestas de fin de año.

Por lo general, los festejos se realizan en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez o Reynosa.

Origen del Día de Acción de Gracias

Las celebraciones del Día de Acción de Gracias tienen sus raíces en los tradicionales festejos de la cosecha y en la jornada de agradecimiento que los colonos ingleses y la tribu nativa wampanoag compartieron en Plymouth, Massachusetts, en el otoño de 1621.

Tras sobrevivir a un primer invierno devastador gracias al apoyo de los pueblos originarios, quienes les enseñaron a cultivar maíz, pescar y adaptarse al entorno, los peregrinos organizaron un banquete de varios días para celebrar los frutos obtenidos.

Aunque esta costumbre se inspiró en las jornadas religiosas de gratitud propias de la tradición inglesa, no se convirtió en una festividad nacional anual en Estados Unidos hasta 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln la proclamó oficialmente en plena Guerra Civil para promover la unidad del país.