Liga MX apunta a regresar a EA SPORTS FC 2027 tras años de ausencia

La Liga MX está cada vez más cerca de regresar a EA SPORTS FC a partir de su edición 2027, en lo que sería uno de los movimientos más relevantes para la comunidad gamer en México en los últimos años.

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De acuerdo con diversos reportes, ya existe un acuerdo prácticamente cerrado entre las partes, lo que permitiría que el futbol mexicano vuelva al título de Electronic Arts con una licencia completa. Esto implicaría la inclusión de clubes oficiales, uniformes actualizados y su integración en modos clave como Ultimate Team y Modo Carrera.

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La posible reincorporación marcaría el fin de una ausencia que comenzó en 2022, cuando la liga dejó la franquicia para formar parte de otro ecosistema gaming. Desde entonces, los fans han señalado la falta de equipos mexicanos dentro del simulador, afectando la conexión local con el juego.

Aunque aún no hay un anuncio oficial por parte de Electronic Arts o la propia liga, la información apunta a que el regreso está muy avanzado, aunque algunos detalles como derechos específicos de clubes o estadios podrían terminar de definirse en los próximos meses.

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Más allá del impacto dentro del videojuego, este movimiento también representa una oportunidad estratégica para la Liga MX, ya que su presencia en una plataforma global como EA SPORTS FC permitiría fortalecer su alcance internacional y conectar con nuevas audiencias digitales.

El posible regreso no solo elevaría el nivel de autenticidad del juego, sino que también devolvería a millones de jugadores la oportunidad de competir con sus equipos favoritos en uno de los títulos más influyentes del gaming deportivo.