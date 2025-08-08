Modo Carrera FC 26: Tácticas, decisiones y drama fuera del campo

EA Sports FC 26 ya calienta motores con múltiples revelaciones, y una de las más esperadas por los fans es la evolución del modo Carrera, uno de los pilares más tradicionales del simulador de futbol. Este año, Electronic Arts promete una experiencia más profunda, inmersiva y estratégica, diseñada para atraer tanto a los veteranos como a nuevos jugadores.

Una de las principales novedades será la implementación de inteligencia artificial mejorada para los oponentes y la simulación de partidos, lo que dará mayor realismo al desarrollo de las temporadas. Además, los entrenadores virtuales tendrán nuevas herramientas tácticas para personalizar estilos de juego, entrenamientos y roles dentro del equipo, lo que afectará directamente la moral y rendimiento de los jugadores.

En esta edición, se incorpora también un sistema de narrativas dinámicas, donde las decisiones fuera de la cancha –como declaraciones en medios, rotación del plantel o fichajes polémicos– influirán en la atmósfera del club. Las rivalidades, las metas de la directiva y la relación con la afición serán factores que los usuarios deberán gestionar con precisión.

Otro punto destacado es la ampliación del scouting global, con más regiones disponibles para encontrar talento joven y nuevos informes con mayor profundidad para tomar decisiones en el mercado de fichajes.

A pesar de que aún no se ha confirmado la participación de la Liga MX, los rumores siguen apuntando a un posible regreso en futuras actualizaciones. El modo Carrera estará disponible en FC 26 desde el día de lanzamiento y se perfila como una de las opciones más completas de gestión futbolística hasta la fecha.