Liga MX: Así se jugaría la liguilla del Clausura 2026 al momento

El Torneo Clausura 2026 está al rojo vivo, la jornada 14 del certamen mexicano se está jugando y por ahora, no hay nada definido de cara a la liguilla. Las Chivas del Guadalajara lo pierden ante los Tigres de la UANL en el Sábado Felino de TV Azteca Deportes, el triunfo de Xolos de Tijuana contra Bravos de Juárez renovó el sueño de los fronterizos de meterse a la fase final y América, se jugará el octavo lugar en el Clásico Joven frente a Cruz Azul.

Te puede interesar: Tigres 2-1 Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

El 'Rebaño Sagrado' no suelta la cima general, pero un triunfo del Deportivo Toluca o de la Máquina Celeste acortaría las distancias en lo más alto de la clasificación. Por otro lado, los Pumas de la UNAM recibirán a los Cañoneros de Mazatlán y tratarán de sacar las tres unidades en busca de llegar a las 27 unidades en este certamen.

Liguilla Clausura 2026 al momento

Chivas del Guadalajara vs Club América

Cruz Azul vs Club León

Deportivo Toluca vs Tigres de la UANL

Club Pachuca vs Pumas de la UNAM

Cabe destacar que, un triunfo con diferencia de dos o más goles de Cruz Azul sobre el América sacaría a las Águilas de zona de liguilla y metería a los Xolos de Tijuana. Por otro lado, si se mantiene la derrota de las Chivas del Guadalajara en patio regiomontano y el Toluca logra derrotar en el Nemesio Diez al Atlético San Luis, la diferencia entre el cuadro tapatío y los choriceros sería solo de una unidad.