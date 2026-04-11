Tigres vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Hoy sábado 11 de abril, el partido más llamativo de la Jornada 14 del Clausura 2026 tendrá como escenario el Estadio Universitario, donde Tigres recibe a Chivas.

El conjunto felino, dirigido por Guido Pizarro, llega con presión al ubicarse en la décima posición con 17 puntos, tras dos derrotas consecutivas en la Liga BBVA MX. Sin embargo, la victoria a mitad de semana frente a Seattle Sounders en la Concachampions les da un impulso anímico que buscarán trasladar al Clausura 2026.

Mientras tanto, Tigres atraviesa una racha complicada en el torneo local, ya que no gana desde el triunfo ante Rayados, conseguido con un gol de último minuto de André-Pierre Gignac. En contraste, Chivas no pierde desde hace cinco partidos, luego de su última derrota frente a Toluca, lo que refleja el buen momento que vive el conjunto rojiblanco.

Por su parte, el Guadalajara, bajo el mando de Gabriel Milito, mantiene un presente sólido como superlíder con 31 unidades, respaldado por una de las mejores ofensivas del campeonato, lo que lo convierte en uno de los equipos más consistentes del Clausura 2026.

Además, Chivas podría dar un paso clave para consolidarse como líder absoluto del torneo y acercarse al récord de puntos en torneos cortos, actualmente en manos de Cruz Azul con 42 unidades, una marca histórica que luce al alcance si mantienen el ritmo en el cierre del Clausura 2026.

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¿Dónde ver la transmisión EN VIVO y GRATIS del Tigres vs Chivas?

El encuentro podrá seguirse a través de televisión abierta por TV Azetca en el Canal 7, además de estar disponible en el sitio web de TV Azteca Deportes y en su aplicación oficial.

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Pronóstico del partido de la Jornada 14 del Clausura 2026: Tigres vs Chivas

De acuerdo con el modelado de inteligencia artificial especializado en estadísticas deportivas, y considerando el momento que viven ambos equipos, se anticipa un duelo sumamente cerrado en el Estadio Universitario.

A pesar de las bajas ofensivas, el esquema de Gabriel Milito ha demostrado consistencia a lo largo de 13 jornadas, y la urgencia de Tigres por proponer podría generar espacios que el Guadalajara sabe aprovechar. Sin embargo, el factor del “Volcán” y la necesidad de los felinos equilibran el panorama.

Las proyecciones apuntan a un empate 1-1 como resultado más probable, manteniendo la tensión rumbo al cierre del torneo. No obstante, no se descarta una victoria ajustada de Chivas (1-2), si logra capitalizar los espacios y mantener la eficacia que lo ha llevado al liderato del Clausura 2026.

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