Liga MX: La Inteligencia Artificial predice al CAMPEÓN del Clausura 2026 tras la Final de Ida

Tras el partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul y Pumas empataron 0-0, los pronósticos para la vuelta ya tendrían a un favorito para levantar el título del Clausura 2026.

De acuerdo con un modelo de IA especializad por estadistas de la Liga BBVA MX, Cruz Azul parte con ligera ventaja por dos aspectos importantes: el volumen ofensivo mostrado en la ida y su rendimiento reciente como visitante, donde ganó sus dos partidos más recientes fuera de casa.

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El 0-0 de la ida obliga a Pumas a despertar en Ciudad Universitaria. Tras ser la mejor ofensiva de la fase regular, los felinos ya no pueden especular ante un Cruz Azul que generó mucho peligro. Si La Máquina mantiene su volumen de remates, el gol caerá tarde o temprano, incluso con Keylor Navas en la portería.

Del otro lado, La Máquina sabe que fue superior en varios lapsos del primer encuentro, aunque también dejó escapar oportunidades claras. El principal reto para los celestes será mejorar la contundencia, porque el desgaste físico y la presión de CU podrían pesar en el cierre del partido.

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Cruz Azul con una mejor propuesta en el juego de ida pero el conjunto de Efraín Juárez sabe navegar en aguas profundas, todo queda para la vuelta en donde los universitarios cierran ante su gente aunque la posición en la tabla ya no cuenta 🔥… pic.twitter.com/CknjdO6z6K — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 22, 2026

¿Quién será el campeón del Clausura 2026?

El panorama apunta a una vuelta mucho más abierta que la ida. Aunque Pumas cuenta con el impulso de la localía y la experiencia de Navas, Cruz Azul llega con mejores sensaciones futbolísticas y mayor estabilidad colectiva. El pronóstico apunta a una victoria cerrada de Cruz Azul por 2-1.

Además, los universitarios solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos, mientras que Cruz Azul suma dos triunfos consecutivos como visitante, un dato que fortalece el pronóstico a favor de los celestes.