ÚLTIMA HORA: Javier Aguirre confirma que Erik Lira y ‘Memote’ Martínez van a poder estar para la final de vuelta Pumas vs Cruz Azul

En plena conferencia de prensa previa al partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante Ghana, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio una noticia para los los aficionados de Cruz Azul y Pumas.

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El director técnico de la Selección Mexicana, confirmó que Erik Lira y Guillermo 'Memote' Martínez recibirán un permiso especial para abandonar momentáneamente la concentración del Tri. De esta forma, ambos seleccionados podrán asistir este domingo al Estadio Olímpico Universitario para acompañar a sus respectivos equipos en la gran final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pumas y Cruz Azul.

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Durante su atención a los medios previa a los duelos de preparación rumbo al Mundial 2026, el 'Vasco' explicó que la decisión prioriza el aspecto humano y anímico de los futbolistas. Aunque no tendrán actividad deportiva, el cuerpo técnico consideró vital que ambos estén presentes en la tribuna y el vestidor durante el desenlace del torneo.

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“Es muy emocionante la Liguilla. Memo y Lira me parece justo que puedan ir a saludar a sus compañeros, me parece sano, son jugadores importantes para sus equipos”, señaló el estratega, mostrando empatía por el momento que atraviesan las instituciones capitalinas.

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Aguirre enfatizó que mantener la unión de grupo en los clubes es fundamental, por lo que respaldó totalmente la salida temporal de sus convocados. “No le veo nada de malo que puedan acudir o bien a celebrar o estar hombro con hombro con los derrotados”, concluyó. Con esto, tanto la escuadra cementera como la universitaria tendrán el apoyo moral de sus piezas clave en la disputa definitiva por el título del balompié nacaional.

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¡Aplaude su labor! 👏👏



Aguirre reconoce lo hecho por Efraín Juárez y Joel Huiqui en la Liga MX. #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/3BHjWoGtfG — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2026

¿Dónde ver en vivo y gratis México vs Ghana, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el conjunto dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre se medirá a un equipo de talla internacional que también será mundialista: Ghana.

Desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, México tendrá su primera prueba de fuego previo al arranque del Mundial contra esta selección africana. Sigue lo mejor de la cobertura totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7 y a través de las plataformas digitales (sitio web y app oficial de Azteca Deportes), el próximo viernes 22 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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¿Cómo es la competencia en la portería de la Selección Mexicana? 🧤



Raúl 'Tala' Rangel habla sobre la convivencia entre los porteros.#MiSelecciónAzteca



MÉXICO vs GHANA 🇲🇽🆚🇬🇭

📅 Viernes 22 de mayo⁣

🕗 7:50 PM⁣

📺 Azteca 7

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI⁣

📱 App Azteca Deportes pic.twitter.com/L4W3gFzB9w — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2026

¿Dónde ver en vivo y gratis la Gra final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul?

La serie completa de la Gran Final del Clausura 2026 se vivirá por TV Azteca. Tanto el partido de Ida, este jueves 21 de mayo, como el juego de Vuelta el próximo domingo 24 de mayo, serán transmitidos en televisión abierta a través de la señal de Azteca 7, al igual que en nuestras plataformas digitales, el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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