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10 entrenadores que han dirigido a América y Chivas | FOTOS

Con el Clásico Nacional cerca, conoce a 10 entrenadores que han dirigido al Club América y a las Chivas de Guadalajara. ¡Hay algunas sorpresas!

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