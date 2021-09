Aldrete reconoce que en Cruz Azul se estaban perjudicando ellos mismos

Adrián Aldrete aseguró que ellos mismo se estaban perjudicando. El jugador del Cruz Azul habló de todo en la conferencia de prensa de este miércoles, el zaguero principalmente hizo énfasis en las razones de la falta de resultados en este Apertura 2021.

“Cada rival tiene su estrategia, a nosotros nos ha entrado la desesperación de no poder hacer daño en los primeros minutos y en partidos nos hemos puesto nosotros mismos el pie, pensar que se puede meter gol en los primeros minutos o en el último. Esto es de detalles hasta el más mínimo para que te haga ganar un partido o perderlo”.

Aldrete también explicó que este semestre, han tenido muchas dificultades para contar con una plantilla completa y en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, ya piensan en la visita al Puebla correspondiente a la Jornada 10 en el Viernes Botanero. De conseguir el triunfo, hilarían victorias que los meterían de lleno en los primeros puestos de la tabla.

“Es algo normal, no tuvimos una preparación como tal. Muchos compañeros, después del trabajo previo que hicimos, se fueron a selección y apenas tuvieron descanso. Y ahí están las consecuencias. Ahora buscamos el bien global y grupal. Afortunadamente, viene la parte más importante del torneo, en el futbol mexicano lo más importante es cómo cierras”.

Aldrete y las competencias internacionales

Finalmente, el futbolista del Cruz Azul se dio tiempo para dar su opinión respecto al anuncio de la nueva Leagues Cup, en la que se unirá la MLS con la LIGA BBVA MX , que hizo recordar la ausencia de equipos mexicanos en la Copa Libertadores.

“De lo económico no sé, no tengo las finanzas, lo que te puedo decir es que el tema de Liberadores está complicado, por los viajes, la logística no ayuda. Obviamente también buscar más competencias aunque no sea la Libertadores, a lo mejor no es tan atractivo como ésta, pero te enfrentas a otra liga y crece el futbol”.