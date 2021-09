Lucas Passerini: “Ningún equipo quiere enfrentar a Cruz Azul”

Previo a su partido ante la Franja del Puebla en el Viernes Botanero, el atacante del Cruz Azul, Lucas Passerini, advierte que a pesar de la irregularidad en el actual torneo, no han dejado de ser uno de los equipos más peligrosos de la Liga BBVA MX Y llegarán con la confianza a tope para el cierre del certamen.

“La liguilla es un torneo aparte y ningún equipo se va a querer enfrentar Cruz Azul, nosotros estamos bien, con confianza y debemos tener una racha positiva que nos va a poner en los cuatro primeros, el primer paso que tenemos es el viernes contra Puebla”, comentó Passerini.

Adrian Macias/Adrian Macias Lucas Passerini celebrates his goal 2-0 with Guillermo Fernandez of Cruz Azul during the game Cruz Azul vs Queretaro, corresponding to ninth round of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 19, 2021.



Lucas Passerini celebra su gol 2-0 con Guillermo Fernandez de Cruz Azul durante el partido Cruz Azul vs Queretaro, Correspondiente a la Jornada 09 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 19 de Septiembre de 2021.

Además, el jugador de los cementeros se refirió a la competencia interna que se vive en el equipo.

“A principio de temporada no decidía si estar o no en Cruz azul, por suerte pude tener una buena pretemporada con el plantel y con el equipo, los amistosos me ayudaron y estoy muy contento por eso, la oportunidad, sé que no es fácil, más allá de qué viene, esa competencia está muy alta, tengo que aprovechar cuando tengo la oportunidad y trataremos de seguir por ese rama”, dijo el delantero de la Máquina.

Passerini y su etapa goleadora

“Contento por seguir convirtiendo, creo que uno trabaja para eso, para tratar de ayudar al equipo cuando por ahí hemos tenido nuestras bajas, sabemos lo que significa para nosotros estar de visita, en esa fecha eliminatoria el llegar un día antes de viajar con el equipo, pero tratar de seguir aprovechando la oportunidad”, afirmó el jugador de Cruz Azul .

Finalmente, Passerini habló sobre su etapa en Cruz Azul y lo que implica ser jugador de la máquina.

Te puede interesar: Estrella de Cruz Azul se irá gratis del equipo en diciembre

“Estar en Cruz azul es saber que tienes que ganar siempre, es pelear y tratar de salir campeón pero ante todo ayudar, la experiencia no fue la mejor cuando tuve el préstamo que pasó por ahí un poco menos de seis meses pero se sabe de la calidad de jugadores y el rol que me ha tocado por ahí para pelear”, sentenció el delantero de los celestes.