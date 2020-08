El cielo está repleto de estrellas

Tras 7 años de su partida, Christian “Chucho” Benítez es uno de ellos y su hijo Fabiano Benítez lo vive día a día.

“Se siente algo muy grato escuchar que me digan tu papá es mi pasión, fue mi inspiración, pues para muchos jóvenes ha sido la inspiración y eso me llena de orgullo, saber que no creció sólo como persona sino como futbolista, no creo que sólo me llene de orgullo a mí sino a todos mis hermanos y a todo un país.”

Hoy, Fabiano está en ecuador y a sus 17 años busca seguir los pasos de su padre y lo recuerda en cada anotación.

“Desde que mi papá falleció, yo siempre levanto las manos al cielo o traigo bajo la playera del partido, un DVD, no sé cómo lo dirán en México, traigo un DVD con una foto estampada de él que dice un campeón nunca muere, entonces levanto la camisa, me santiguo y subo las manos al cielo.”

El futbol mexicano recuerda a Benítez por cada gol, festejo, faena y campeonato.

Y por ello Fabiano no olvida uno de los momentos que marcó su vida.

“Gracias a Dios, mi papá logró hacer un gol y me apunto a mí entonces a mí se me salen las lágrimas y desde ahí dije yo quiero esto, quiero ser jugador, quiero sentir esa adrenalina de gritar un gol pero no como aficionado sino como jugador.”

Pero la afición americanista no te olvida “Chucho” y tu heredero algún día podría vestir como tu los colores azulcrema.

“El América es un club muy grande, como te digo cualquier jugador desearía jugar en el América y pues como te digo que sea la voluntad de dios.”

Por: Guillermo Santisteban