El Necaxa derrotó en el Viernes Botanero por 1-0 a los Gallos Blancos de Querétaro con un gol de Heriberto Jurado, en el inicio de una nueva era en el futbol mexicano, con un discurso encaminado a condenar los actos de violencia.

El primer partido de la décima jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX, luego de que el pasado sábado fue suspendido el duelo Querétaro-Atlas, por una guerra campal de los aficionados que provocó 14 heridos, en la cancha sobresalió el buen futbol, con las tribunas sin aficionados.

Primer gol de Heriberto Jurado como profesional

Heriberto Jurado, de 17 años, aceptó un balón en el área y con un golpe de pierna zurda le dio el triunfo a los locales, que pudieron ampliar la ventaja pero se encontraron enfrente al uruguayo Washington Aguerre, en una noche brillante.

Con la victoria el Necaxa subió al puesto número 12 con tres victorias, dos empates, cinco derrotas y 11 puntos, tres más que el Querétaro, decimoquinto de la clasificación.