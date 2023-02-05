Resumen: Santos 2-2 América | Jornada 5, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

El colombiano Roger Martínez anotó el gol con el que las Águilas del América empataron 2-2 en casa del Santos Laguna, en la quinta jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX.

Henry Martín fue el otro anotador de las Águilas. El colombiano Harold Preciado y el argentino Javier Correa marcaron por los laguneros, que sufrieron la expulsión de Lucas González, al 90.

El resultado mandó al Santos al cuarto lugar de la tabla con ocho puntos, el América subió al sexto puesto con siete unidades.

El Santos abrió el marcador en su primer tiro a puerta del juego. Al minuto 23, Harold Preciado recibió un pase entre dos defensas y de pierna derecha definió el 1-0.

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Tras ello, las Águilas intentaron empatar con un tiro del uruguayo Brian Rodríguez que el defensa Hugo Isaác Rodríguez sacó en la línea de gol.

El Santos retomó el control del encuentro, pero el guardameta Oscar Jiménez rechazó un tiro de Preciado, al 35, y otro de Aldo López, al 38.

La segunda anotación lagunera cayó al 41. Correa, enfrente de un defensor, se acomodó y convirtió el 2-0 por el poste izquierdo de Jiménez.

Sin embargo, el paraguayo Richard Sánchez sufrió un penalti que le permitió a Henry Martín conseguir el 2-1, al 45+8.

En la segunda mitad, el Santos Laguna desapareció y el América aprovechó para empatar el duelo. Carlos Acevedo, portero de los laguneros, rechazó un par de disparos, primero uno del chileno Diego Valdés, al 49, y otro de Sánchez, al 54.

El encuentro bajó en intensidad hasta que al 84, Roger Martínez, quien entró de cambio al 63, cobró un tiro libre que se transformó en el 2-2 final.

