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Metz vs PSG cobertura en vivo | Ligue 1

Paris Saint Germain (PSG), con paso perfecto en la Ligue 1, visita al Metz en partido correspondiente a la jornada 7 del campeonato francés.

Neymar
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. Paris Saint Germain (PSG), con paso perfecto en la Ligue 1, visita al Metz en partido correspondiente a la jornada 7 del campeonato francés.

Luego de la novela que protagonizaron el técnico Mauricio Pochettino y Lionel Messi en el partido anterior ante el Lyon, ahora el equipo parisino no contará con el astro argentino que tiene un problema muscular que le impide jugar este día.

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Dos derrotas consecutivas sin poder anotar por parte del Metz (E3, P3) los ha hecho tocar el fondo de la tabla de posiciones de la Ligue 1 y esto es una preocupación, ya que la última vez que acumularon tan pocos puntos después de seis partidos, acabó descendiendo. Considerado como la defensa más endeble de la liga después de la sexta jornada, ha encajado 13 goles, uno más que estas mismas alturas de esa campaña de descenso en 2017/18.

PSG ha ganado los últimos 11 enfrentamientos contra el Metz en cualquier sede, y mantuvo su portería imbatida en tres de los últimos cuatro. Ahora será favorito para conseguir siete victorias en siete jornadas de la Ligue 1, luego de su triunfo por 2-1 sobre el Lyon, que le dio a los aficionados del futbol la primera oportunidad de ver al trío galáctico de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar en la misma alineación en liga.

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Jugadores a seguir del Metz y PSG

Fabien Centonze ha marcado dos goles con el Metz en esta temporada de la Ligue 1 y también anotó en el último partido contra el Paris Saint Germain como local, en dicha instancia igualó el marcador luego de que Kylian Mbappé hubiese anotado el primer gol. Sin embargo, Ander Herrera podría llevar al PSG a otra victoria, ha marcado tres goles en la primera mitad en sus últimos tres encuentros oficiales.

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