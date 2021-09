Pochettino tenía razón y da de baja a Messi

París, Francia. El argentino Lionel Messi es baja para el encuentro del Paris Saint Germain contra Metz de este miércoles a causa de una contusión osea en la rodilla izquierda.

Messi se sometió esta mañana a una resonancia magnética que dejó vislumbrar esa lesión y volverá a ser sometido a nuevas pruebas en 48 horas para determinar cuando podrá regresar a los terrenos de juego.

El exfutbolista del Barcelona fue sacado de la cancha a falta de un cuarto de hora del partido de la Ligue 1 contra el Lyon en el Parque de los Príncipes el pasado domingo.

“La Pulga” mostró su sorpresa por el cambio, decidido por el técnico, el también argentino Mauricio Pochettino, que luego del encuentro no dio explicaciones sobre el mismo.

Sin embargo, el PSG filtró que el entrenador quiso preservarle tras haber sufrido una dura entrada unos minutos antes.

Al respecto de todo lo sucedido, y las vueltas al mundo que dieron las imágenes, Pochettino explicó que “entiendo la situación y la acepto como tal. No me causa ni más ni menos sorpresa. Estoy en una situación en la cual la prioridad siempre es el bien del jugador. Con la información interna que teníamos pensamos que, lo mejor para él era después de 75 minutos, era salir y lógicamente un gran campeón quiere estar en el campo siempre. Eso es entendible. Estoy tranquilo y no estoy sorprendido”.



Messi cojeaba antes del entrenamiento del PSG

Messi cojeaba ligeramente al día siguiente y no se entrenó con el resto del equipo parisino, según publicó el diario “L'Équipe”.

Por los mismo, fue sometido a exámenes médicos que detectaron esa posible lesión.

La sustitución de Messi por motivos técnicos, la primera desde marzo de 2010 sin que su equipo tuviera una clara ventaja, levantó muchos comentarios en la ciudad de París, alimentados por los gestos de sorpresa del jugador argentino al abandonar la cancha, sin darle la mano al técnico Pochettino.

El Paris Saint Germain informó también de que el italiano Marco Verratti volvió a retomar la carrera en el entrenamiento de hoy, mientras que Sergio Ramos “prosigue su preparación individual en el campo”.

Con información de EFE