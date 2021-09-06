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Fútbol

PSG vestirá a la moda gracias a la casa Dior

Paris Saint-Germain (PSG) y maison Dior firmaron un contrato de dos años donde la casa de moda vestirá a la escuadra parisina.

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|EFE

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. El equipo de la Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) será vestido por la marca de moda de ropa Dior para los eventos oficiales fuera del terreno de juego, informó este lunes la entidad parisina.


Será la primera vez que la casa Dior, fundada por el diseñador de moda Christian Dior (1905-1957), vestirá a un club deportivo, recalca la escuadra parisina.

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El equipo señaló que "comparte con la maison Dior la misma pasión por París, ambos hacen brillar a esta ciudad por el mundo gracias a su creatividad".


El director artístico de las colecciones masculinas de Dior, Kim Jones, es el autor de la creaciones inéditas para las próximas dos temporadas, un vestimenta que va entre lo elegante y lo relajado que mezcla tonos negros con azul marino.

En la foto de presentación del acuerdo aparecen vestidos con Dior Sergio Ramos y Neymar, entre otros, aunque no estuvo su nuevo astro Lionel Messi ni la estrella francesa Kylian Mbappé.

Jugador del PSG muere después de 39 años en coma

El jugador francés Jean-Pierre Adams, que entró en un coma profundo en 1982 por un error en la dosis de anestesia mientras se sometía a una cirugía de rodilla, falleció a los 73 años en el Hospital Universitario de Nîmes (Francia), informó el diario francés L'Equipe.

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Jean-Pierre Adams, apodado como 'La Roca Negra', llegó en 1958 a Francia, donde doce años después comenzó su carrera como futbolista profesional. Fue jugador tres temporadas del Olimpique de Nîmes (1970-73) y cuatro en el Niza (1973-77) antes de dar el gran salto de su carrera: el fichaje por el PSG, donde jugó 2 temporadas (1977-79).

Un error de anestesia el 17 de marzo de 1982 le dejó en estado vegetativo y truncó la vida del futbolista, que entró en un coma profundo del que no consiguió salir y que, casi cuatro décadas después, le provocó la muerte.

Con información de EFE

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