PSG vestirá a la moda gracias a la casa Dior

París, Francia. El equipo de la Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) será vestido por la marca de moda de ropa Dior para los eventos oficiales fuera del terreno de juego, informó este lunes la entidad parisina.

Players from the @PSG_Inside football team arrive at the House to try on formalwear pieces from the new Dior collection specially designed by Kim Jones for the club. Discover more https://t.co/dN79Gqh8m6.#PSGxDior

© Melinda Triana pic.twitter.com/nmcoBxBrtV — Dior (@Dior) September 6, 2021



Será la primera vez que la casa Dior, fundada por el diseñador de moda Christian Dior (1905-1957), vestirá a un club deportivo, recalca la escuadra parisina.

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El equipo señaló que "comparte con la maison Dior la misma pasión por París, ambos hacen brillar a esta ciudad por el mundo gracias a su creatividad".



El director artístico de las colecciones masculinas de Dior, Kim Jones, es el autor de la creaciones inéditas para las próximas dos temporadas, un vestimenta que va entre lo elegante y lo relajado que mezcla tonos negros con azul marino.

En la foto de presentación del acuerdo aparecen vestidos con Dior Sergio Ramos y Neymar, entre otros, aunque no estuvo su nuevo astro Lionel Messi ni la estrella francesa Kylian Mbappé.

Jugador del PSG muere después de 39 años en coma

El jugador francés Jean-Pierre Adams, que entró en un coma profundo en 1982 por un error en la dosis de anestesia mientras se sometía a una cirugía de rodilla, falleció a los 73 años en el Hospital Universitario de Nîmes (Francia), informó el diario francés L'Equipe.

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Jean-Pierre Adams, apodado como 'La Roca Negra', llegó en 1958 a Francia, donde doce años después comenzó su carrera como futbolista profesional. Fue jugador tres temporadas del Olimpique de Nîmes (1970-73) y cuatro en el Niza (1973-77) antes de dar el gran salto de su carrera: el fichaje por el PSG, donde jugó 2 temporadas (1977-79).

Un error de anestesia el 17 de marzo de 1982 le dejó en estado vegetativo y truncó la vida del futbolista, que entró en un coma profundo del que no consiguió salir y que, casi cuatro décadas después, le provocó la muerte.

Con información de EFE