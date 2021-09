El Chucky Lozano se fue a divertir tras no ser convocado

Los dos mexicanos con mejores actuaciones en el futbol europeo no pudieron estar con la Selección Mexicana en el inicio del octagonal final. Si bien Raúl Jiménez no pudo venir porque así lo decidió la Premier League; Hirving Chucky Lozano tomó la decisión de no asistir al llamado, después de la aparatosa lesión que sufrió en la Copa Oro.

Terrible lesión del Chucky Lozano

En el primer partido del certamen más importante de la Concacaf, el delantero azteca, tuvo un aparatoso choque con el portero de Trinidad y Tobago, acción que lo dejó fuera del resto del torneo e incluso, el Napoli, su equipo, tomó la decisión de que se recuperara allá en Italia.

Escalofriante impacto del Chucky Lozano que le abre la ceja

Ahora ante los partidos que ha jugado la Selección Mexicana en el arranca de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Lozano tomó la decisión de no se convocado. Y muy a pesar de que México suma dos victorias ante Jamaica y Costa Rica, el conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino no ha convencido del todo y se espera que para la próxima fecha FIFA, el atacante esté de regreso.

Aunque se entendió el motivo por el que no quiso venir, sorprendió en redes sociales que estuviera en unas cortas vacaciones. La esposa del futbolista mexicano compartió en sus redes sociales la visita que hicieron al lugar “más feliz del mundo”, el parque de Disneyland en París.

Junto a él se pudo observar a su gran amigo, y compañero de la cantera de Pachuca, Erick Gutiérrez, quien ya no considerado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Ante la foto varios de sus compañeros comentaron y saludaron a la feliz pareja, que se tomó unos días de descanso.

México vs Panamá | Eliminatoria Qatar 2022

El tercer compromiso de esta fecha FIFA, y tercero de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se jugará este miércoles 8 de septiembre, cuando la Selección Mexicana visite a Panamá; partido que podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.