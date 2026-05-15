Liguilla al momento: Así se jugaría la Gran Final del Clausura 2026 tras la ida de las Semifinales de la Liga MX

Tras finalizar los partidos de ida de las semifinales del Clausura 2026, un duelo inédito en la historia de los torneos cortos estaría tomando forma en la Liga BBVA MX.

La ida de las semifinales dejó partidos cerrados, goles importantes y eliminatorias completamente abiertas rumbo a los encuentros definitivos del próximo fin de semana.

En el primer cruce, Cruz Azul y Chivas igualaron 2-2 en un partido lleno de emociones y cambios de ritmo. Santiago Sandoval abrió el marcador para el Rebaño tras aprovechar un rechace mal realizado de Kevin Mier, mientras que Carlos Rodríguez respondió para La Máquina con un gol bombeado que sorprendió a Óscar Whalley.

Más adelante apareció la “ley del ex”, cuando Ángel Sepúlveda marcó el 1-2 momentáneo con un sólido cabezazo. Sin embargo, en los minutos después, Christian Ebere convirtió un penal polémico para sellar el empate definitivo y mantener con vida a los celestes de cara a la vuelta en en el Jalisco.

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Por su parte, Pachuca tomó ventaja de 1-0 sobre Pumas en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos lograron imponer condiciones en casa gracias a un gol de Oussama Idrissi al minuto 37’, luego de un tiro fuera del área sorprendió a Keylor Navas debido a la poca visibilidad en la jugada.

Después del gol, el conjunto hidalguense manejó el partido con orden defensivo y limitó las opciones ofensivas de la UNAM, que no logró marcar como visitante y ahora estará obligado a anotar un gol Ciudad Universitaria.

Con estos resultados, Chivas avanzaría momentáneamente por posición en la tabla tras ser el único criterio de desempate tras un empate en el global, mientras que Pachuca tiene ventaja en el marcador global rumbo a la vuelta, por lo que la Liga MX estaría encaminándose a una final inédita entre ambos clubes, dos instituciones con historia y protagonismo reciente que jamás se han enfrentado por el título en la era de los torneos cortos.

Final al momento: Chivas vs Pachuca

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Fecha y horario de la vuelta: Chivas vs Cruz Azul

La primera semifinal se resolverá este sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco. Chivas necesita mantener la igualdad global o ganar para avanzar, mientras que Cruz Azul está obligado a imponerse en territorio tapatío si quiere instalarse en la serie por el campeonato.



Chivas vs Cruz Azul

Sábado 16 de mayo de 2026

19:07 horas (tiempo del centro de México)

Estadio Jalisco

Fecha y horario de la vuelta: Pumas vs Pachuca

La segunda llave se definirá el domingo 17 de mayo en Ciudad Universitaria. Pumas deberá remontar la desventaja sufrida en Hidalgo, mientras que Pachuca intentará administrar la ventaja y aprovechar los espacios para sentenciar la eliminatoria.



Pumas vs Pachuca

Domingo 17 de mayo de 2026

19:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio Olímpico Universitario

La Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca por TV Azteca

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 17 de mayo de 2026 desde Ciudad Universitaria y se podrá ver en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7. Además, también estará disponible por el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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